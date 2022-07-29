香港女星寇鴻萍在1982年曾參加香港小姐選拔，最後更脫穎而出獲得當屆季軍，隨即被無線電視台簽下拍戲出道，晚年淡出演藝圈，轉換跑道自創護膚品牌和從事保險業；未料，現年60歲的寇鴻萍被爆出涉嫌逃稅等11項罪名，今（29日）遭判刑9個月，必須即時入獄服刑，讓她當庭面如死灰。

寇鴻萍在淡出演藝圈後，成功轉型變商場女強人，有自創護膚品牌外，更在保險業闖出一片天，但7月中旬寇鴻萍被爆出淪為被告，據《香港01》報導，她在2009年到2017年間的年度報稅表中，填入狀態是和父親共同居住，而2010年到2012年間在公司帳上聲稱助理每年支出費為28.8萬港幣（約109萬台幣），並於2012年時3次申報員工孫永斌及鍾永慧每年薪水約為9.6萬港幣（約36萬台幣），但都與事實不符。

原來寇鴻萍公司涉嫌逃稅，8年內就有11項罪狀，今日審訊後裁定逃稅罪成，她也遭法院判刑9個月，並要求她即時入獄；儘管寇鴻萍想申請保釋等上訴，但被否決，所以她必須即刻服刑，讓她當場神色愕然，自己都沒料到晚景如此淒涼。