2022富岡鐵道藝術節規畫11場主題活動、6場音樂表演，在富岡車站與周邊街道更設有27件裝置藝術作品，適合民眾闔家共遊。（文化局提供／蔡明亘桃園傳真）

本周假日在富岡老街設有許多懷舊景物，只要穿搭Cosplay在老街拍照打卡，就能獲得鐵道小禮。（文化局提供／蔡明亘桃園傳真）

2022桃園富岡鐵道藝術節中，眾多鐵道迷期待的CK124蒸汽老火車搭乘體驗活動明日登場，線上報名1分鐘秒殺。交通部台鐵局台北運務段長梁育裕表示，明下午1時，CK124蒸汽火車將從中壢站開出，由桃園市長鄭文燦與台鐵局長杜微共同搖鈴啟程。

今年富岡鐵道藝術節規畫11場主題活動、6場音樂表演，在富岡車站與周邊街道更設有27件裝置藝術作品，適合民眾闔家共遊。桃園市副市長高安邦表示，今年CK124蒸汽火車現身，是鐵道迷期盼許久的活動，此外來富岡遊玩還可欣賞小鎮浪漫文化、享受客家美食、觀賞稻田和埤塘風光，精彩系列活動一路延續至8月7日。

梁育裕指出，台鐵近年積極推動鐵道觀光，文化局與台鐵攜手合作，融合富岡在地歷史文化，透過鐵道藝術節為地方注入新的活力。他說明，CK124蒸汽火車自1936年引進台灣使用，1979年除役，2001年修復完畢後保存在彰化扇形車庫。

梁育裕說，CK124蒸汽火車明日下午1時將從中壢車站出發，抵達富岡車站後，將送至富岡車站旁的焊軌隊第1股線道，靜態展出至下午5點，讓民眾可拍好拍滿。

文化局也提到，本周假日在富岡老街設有許多懷舊景物，只要穿搭Cosplay在老街拍照打卡，就能獲得鐵道小禮，現場另有闖關活動、主題DIY、客家傳統甜品牛汶水教學等，還有富岡在地市集販售特產，豐富活動內容帶遊客感受鐵道小鎮風情。