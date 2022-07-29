林佳龍競辦發言人李坤城今指出，扣除朱立倫前市長任內規畫，新北市現有社宅多為收割中央，新北市長侯友宜對於社宅未來規畫戶數卻是0戶，如今面對問題只有一招，就是轉移焦點、傲慢回應。對此，新北市城鄉局嚴正駁斥，強調新北持續規畫社宅中。

李坤城表示，居住需求在總統蔡英文上任後即宣布「居住正義三支箭」，其中關鍵在8年內蓋成20萬戶社會住宅，包括12萬戶直接興建，與8萬戶社會住宅包租代管。其中新北市所規畫興建的社會住宅，大部分為中央政府推動，新北市府自建的社宅6594戶，大部分為朱立倫任內規畫，中央則已達成8415戶，中央協助新北市社宅共有1萬9521戶也規畫中，而侯市府的社會住宅新規畫戶數掛0，顯見侯市府面對社會住宅議題態度消極。

李坤城提到，社會住宅除了照顧弱勢族群，也必須照顧青年，內政部在這個月初公布最新房價負擔能力指標，今年第1季全國房貸負擔率38.35％，季增0.52％，年增1.81％，全國房價所得比（又稱購屋痛苦指數）為9.58倍。其中新北僅次台北，在六都房價所得比，新北市約12.85倍，要將近13年不吃不喝才買得起房。

李坤城強調，如果侯市府足夠體恤人民，回應的方式就不會只是都用挑戰者「對新北不熟」，來轉移市政問題焦點

城鄉局長黃國峰表示，新北市政府持續規畫社宅儲量，在新泰塭仔圳、新店十四張站B單元區、蘆南、蘆北、土城彈藥庫、土城暫緩發展區、中和灰磘等至少七處整開區規劃社福設施用地，作為往後興辦社會住宅的儲備用地，總計規畫至少1.3萬戶社會住宅，其中新泰塭仔圳預計興建超過千戶社會住宅，已著手進行可行性評估，而新店十四張站B單元區、蘆南蘆北等都市計畫均已送入內政部進行審議。

黃國峰強調，社會住宅是穩健、持續且長期的政策，在地方政府有限的土地及資源下，新北市政府透過多元取得方式擴增社會住宅數量，除現正興建中的2241戶，更透過容積獎勵捐贈取得457戶、透過都更分回取得678戶，這些都是實實在在的數量，未來規畫絕非掛零。