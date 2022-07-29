美股續領漲，台股29日開高收高正好站上「萬五」（15,000點）整數，外資擴大買超並匯入，但新台幣卻逆勢走貶，終場收在29.938元兌1美元，貶值1分，台北外匯經紀公司成交量10.19億美元。

新台幣同步收周線及月線，本周累計貶值2.2分或0.07％，周線由升轉貶，至於7月累計貶值2.12角或0.71％，月線為連二貶。外匯交易員表示，美國經濟連續兩季衰退，市場認為將使得聯準會（Fed）緩和鷹派升息態度，激勵美股表現，四大指數全部收紅，連動台股跟著反攻，最後上漲108點至15,000點，外資也加大買超力道至132億元，但新台幣卻走自己的路，逆向偏弱貶值，上演股匯脫鉤。

外匯交易員指出，台股上漲及外資匯入買超，加上國際美元指數回落，及出口商月底拋匯需求進場，新台幣實在沒有貶值的理由，看來應是老大（央行）進場調節，以利出口商月底作帳。接下來進入8月初，出口商拋匯退場，又回到由外資主導新台幣走勢，若匯出入的方向未明顯偏一邊，新台幣應是維持區間整理格局居多。