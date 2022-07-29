天氣炎熱，除了防中暑外，也須防痛風來襲。高溫除了加速人體水分流失外，也會讓人想喝啤酒、含糖飲料，更增加痛風發作次數，醫師表示，夏天痛風患者較冬天案例大增3成，且因導致痛風的含糖飲料受歡迎，患者愈來愈年輕化。醫師提醒，痛風會傷害腎功能，長期痛風患者日後洗腎比率不低。

林口長庚醫院風濕過敏免疫科醫師方耀凡表示，痛風是常見的關節發炎疾病，台灣盛行率達5%，亦即上百萬人都有此劇痛困擾，且因基因體質不同，男女比高達9：1，而停經後失去女性賀爾蒙保護的婦女，也常成為痛風受害者，拉近性別間的差異至3：1，所以中年婦女也需要慎防痛風來襲。

方耀凡表示，痛風主因是體內累積過多的尿酸、其結晶沈積在關節內，產生嚴重紅、腫、熱、痛的發炎反應，最常發生在腳部，膝蓋、手腕等部位也可能發作，發作時會產生難以忍受的疼痛。

一般常見的痛風均為年紀較長的男性，但因含糖飲料盛行，方耀凡表示，患者有年輕化趨勢，已有15歲青少年就醫；此外，運動後身體缺水未及時補充水分，也導致體內尿酸濃度快速升高，也是夏天痛風患者增加3成的原因。

方耀凡表示，痛風主因為遺傳，減少糖類、高普林食物（如動物內臟、啤酒等）等攝取，可減少發作頻率。此外，要切記不能讓身體缺水、進而增加體內尿酸濃度，引發痛風。

一般民眾擔心痛風藥物傷腎，方耀凡強調，降低尿酸的藥物不會影響腎功能，反倒是因受不了痛風之服用的止痛藥較為傷腎，「未服用痛風藥物導致尿酸濃度過高，及服用止痛藥對腎臟的影響更大，臨床上，甚至有不少病患因未服用痛風藥物，損害腎功能到洗腎者。」