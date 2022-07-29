新冠肺炎疫情延燒超過2年，台灣的防疫策略也從清零轉為共存，不過有女網友指出，房東得知她確診後，不僅要求她退租，還以不敢再碰這張床墊、會死人等理由，要她賠償一個新床墊，讓網友相當傻眼，直呼這個要求並不合理，可向消保會申訴。

一名女網友27日在臉書社團《租屋「糾紛、問題、租霸、疑難雜症」特區》發文表示，最近房東來收房租，但她剛好確診，因此提出要用轉帳的方式繳房租，然而房東一聽大發雷霆，不僅要求她退租，還要賠償新的床墊，「因為他﹙房東﹚說會死人，他才不敢用」，讓她相當傻眼，發文求助網友，「這樣合理嗎？」

貼文曝光後，不少網友紛紛回應，「離譜」、「不合理也不需要照做」、「照這個邏輯，房子整間都要拆掉」、「我是房東，覺得滿好笑的，這樣看來醫院的病床、防疫旅館的床是不是也要換掉」、「依全台染疫人數來看，上百萬張床墊都該毀滅了」。

另有網友直言，除非是租客惡意破壞床墊，或當初簽訂的合約書中有提到，確診後應賠償新床墊等內容，房東才能要求租客賠償，若房東堅持，租客可以向消保會申訴。