民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文抄襲案風波，總統蔡英文28日下午邀集林智堅、桃園市長鄭文燦、民進黨秘書長林錫耀、立法院黨團總召柯建銘等人到官邸，林智堅競選辦公室發言人王文萱表示，蔡英文認為，「應持續以證據為基礎，向各界進行說明」。針對蔡英文的說法，前民進黨立委郭正亮表示，蔡英文這樣說，就是要挺林智堅到底，但林智堅到現在有出示過證據嗎？

郭正亮29日在中天新聞《洪淑芬辣晚報》節目中表示，蔡英文說，應持續以證據為基礎，向各界進行說明，就是要挺林智堅到底。但林智堅到現在有出示過證據嗎？6000字聲明只是他的陳述，最簡單的證據就是e-mail，怎麼會不見呢？台大說所有的學校e-mail都會永久保存。

郭正亮接著表示，事實上最近20年跟指導教授一定會有往返的來凾，所以 e-mail會留下完整的記錄，不就可以證明林智堅有在寫論文。他不禁質疑，事實上，他有沒有去上課，也是很耐人尋味，因為聽說有助理幫他記筆記，但這部分還有待事證。

郭正亮強調，林智堅論文門是一翻兩瞪眼的事，連錯字都一樣、10幾頁雷同，林智堅只要說明這一點就好，其他不用講一堆。至於林智堅那方稱是原創，郭認為，問題是余正煌比林智堅早畢業。