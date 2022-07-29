金門2022(第31屆)金城盃籃球邀請賽將於8月2日至7日假縣立體育館開打。（金城鎮公所提供）

金門2022(第31屆)金城盃籃球邀請賽將於8月2日至7日假縣立體育館開打，包括HBL全國高中籃球聯賽冠軍隊-光復高中和傳統籃球名校南山高中、能仁家商、泰山高中等球隊，以及國手級的U16中華台北代表隊所組成菁英交流組和甫拿下111年全國中學校際籃球賽冠軍的金門農工、金門高中等地區球隊組成的社會競賽組，總共12支球隊將投入6天34場次的賽事，賽況精彩可期。

李誠智鎮長指出，今年菁英組特別邀請國內關注度最高，同時也是最拚搏、最熱血的HBL全國高中籃球聯賽、110學年度前八強-光復高中、南山高中、能仁家商、泰山高中、東泰高中、錦和高中、108學年前八強南湖高中，以及國手級的中華台北U16男子籃球代表隊同場競技，這些國內籃壇最為青春、熱血的一流勁旅齊聚於本屆金城盃籃球邀請賽同場競技，期待球迷進場欣賞國內頂尖的球技，一起為他們加油打氣。

金城鎮公所今年更特別導入籃球運動平台「GoHoops」app，不論是賽前的賽事提醒、賽後的即時數據、賽事影音、球員社群互動等，都可以即時獲得第一手的訊息，歡迎民眾下載使用。

鎮公所表示，金城盃籃球賽社會組預定於8月2日至6日開打，共有沃皮斯潮流、烈嶼鄉公所、金門高中及金門農工四支勁旅將進行單循環積分賽。獎勵方面：冠軍新臺幣2萬元及獎盃、亞軍新台幣1萬5千元及獎盃，並頒發最佳五人獎及MVP最有價值球員。