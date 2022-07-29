迎接倒數1周的七夕情人節，位在市區、氣氛優雅的5星飯店，紛紛抓緊機會讓愛侶們輕鬆來趟為戀情增溫的浪漫假期。台北遠東香格里拉大飯店為戀人們精心策畫浪漫「戀夏101假期」1泊2食住房專案，住進能飽覽浪漫景致的台北101景觀客房、馬可波羅義大利餐廳高空雙人晚餐、豐盛早餐，還可於燦爛星空下享馬可波羅特調，享受甜蜜微醺的情人夜。

「戀夏101假期」住房專案，可入住台北101景觀尊榮客房或超豪華客房，從大片景觀窗遠眺台北日夜美景，晚餐到情人約會熱門餐廳的38樓馬可波羅義大利餐廳，享用價值5016元的主廚精選雙人晚間套餐，接著到馬可波羅酒廊或大廳茶軒小酌，沉浸在兩人世界的微醺泡泡裡，隔日再享用豐盛早餐，入住期間還可至全台北最高的頂樓戶外景觀恆溫泳池，將台北101和群山圍繞的台北日夜景色收納眼底，創造甜蜜浪漫的回憶；每晚8000元起。

台北遠東香格里拉大飯店的台北101景觀超豪華客房。（台北遠東香格里拉提供）

整間飯店充滿歐式古堡風格的君品酒店，浪漫氣息濃厚，今年也為情侶們打造一場微醺又浪漫的七夕情人節，飯店推出1泊2食的「酒食雲軒」住房專案，能在燈光美、氣氛佳的雲軒西餐廳品嘗法式爐烤牛排、搭配4支精選酒款的精緻晚宴，同樣翌日也有美味早餐能享用，飯店還會與住客分享復古情人糖來增添過節氣氛。即日起至8月31日前雙人入住雅緻客房，每房每晚優惠價5880元起；於周日至周四入住，還可搭配最高1300元的悠遊國旅住房補助。