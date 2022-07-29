新北市淡水區27日有輛白色轎車在等紅綠燈時停住不走，路過民眾發現駕駛竟昏睡在方向盤上，趕緊通報警消救援，結果這名駕駛竟是因酒後不勝酒力而睡著，身上還被警方查出藏有1包一級毒品海洛英，當場被警方逮捕並法辦。
事發在27日下午5時許，這輛白色轎車停在中山北路與新市二路口紅綠燈前的車道上，經過了數個紅綠燈仍靜止不動，路過民眾上前查看，發現駕駛竟趴在方向盤上昏睡，擔心發生意外趕緊報案求救。
淡水警消獲報後立刻趕抵現場，經過不斷拍打車體及喊叫後，終於將這名41歲的吳姓男子叫醒，吳男一醒來就脫口而出稱自己有喝酒，警方隨即也要求他拉起手煞車以防車輛滑動，並要他下車接受盤查；吳男供稱，因為近日工作繁忙，多日沒有睡覺，所以才會開車開到一半睡著。
不過吳男雖一度口頭承認酒駕，但事後卻拒絕接受酒測，這時員警也發現他神色有異，懷疑吳男身上有違禁品，便要求他將身上的東西掏出。
吳男陸續將褲子口袋裡的菸盒、零錢、衛生紙等物品掏出給員警查看，但過程中左手卻緊握不願鬆開，員警眼尖發現立刻喝令吳男將手鬆開，結果發現一包約0.25公克的海洛英毒品，這時吳男也坦承施用毒品，隨即遭到上銬逮捕。
吳男不僅因為拒絕酒測，遭警方依《道安條例》開出18萬元的罰單，訊後也遭警方依違反《毒品危害防制條例》罪嫌移送法辦。
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