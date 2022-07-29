已經變日常？北市大停電 大同、萬華3644戶黑一片 台電急搶修 19:182022/07/29 中時新聞網 林毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市大同、萬華29日晚間又傳出大停電事故。(示意圖／資料照、黃世麒攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 又有停電事故！台北市今晚(29日)大同、萬華一帶無預警大停電，一共影響3644戶。台電對此表示，停電原因為線路事故，已派員前往現場搶修，目前已有947戶復電，還有2897戶仍待搶修。 被邊緣化？蔣萬安：選首都市長絕不是噴政治口水 鬼門開第1天！外資罕見爆買這3檔 網驚見「兩個二哥」慘了 蔣萬安嗆防疫爛誰想抄 陳時中酸：囡仔人要走正路 #大停電 #萬華 #大同 #台北市 #台電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳時中抓交通議題猛打 黃珊珊：不要污名化內湖 12:302022/07/29 政治 蔣萬安7度攻士北 今合體無黨籍議員會勘搶票 12:492022/07/29 政治 陳時中擔心「這一點」被說抄襲 蔣萬安競辦曝真相 12:322022/07/29 政治 陳時中酸雙城論壇浪費 蔣萬安反嗆他才是「億級」浪費 11:032022/07/29 政治 誰會入主台北市政府？前縣長分析後揭答案 12:202022/07/29 政治 台積電小心！美日聯手拚2奈米 日媒爆重大進展 10:002022/07/29 財經 煤價高漲！西進水泥廠今年獲利恐大不如去年 17:422022/07/29 財經 陳時中公布12區後援會長名單！赫見邱豐光助陣 10:522022/07/29 政治 去過內湖就知道交通爛！陳時中酸黃珊珊「做議員這麼久也沒解決問題」 11:192022/07/29 政治 大潭電廠工人大亂鬥！菸灰掉便當 他狠持榔頭攻擊釀2傷 15:002022/07/29 社會 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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