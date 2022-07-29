南韓總統尹錫悅自5月上任以來，外界對神似韓國明星的「第一夫人」金建希相當好奇，討論程度甚至不輸總統本人。日本知名攝影師佐藤時啟近期在臉書曬出數張與金建希昔日同框照，忍不住驚呼「原來這位就是總統夫人」。20年前她青澀模樣對比現在，讓網友直呼「根本是凍齡女神」。

20年前金建希青澀模樣對比現在，引起網友熱議。

根據《朝鮮日報》報導，佐藤時啟26日突在臉書發文「這件事讓我非常驚訝，2002年，我在島根縣濱田市兒童美術博物館的幫助下舉辦『流浪攝影展』，這是一段從下關、釜山，再到首爾的旅程，一位姓金的女藝術家當時也前來支援，沒想到竟是現任的第一夫人。」

佐藤時啟還補充道，「關於金夫人的傳聞漫天飛，但她絕對是貨真價實的藝術家。」

可以看到照片中金建希和友人在餐廳聚會，身穿淺綠色襯衫搭配白色連帽外套，臉蛋小巧且肌膚雪白透亮，青澀模樣回頭率十足。如今過了20年，整個人散發出的氣質魅力不減，網友甚至一改她先前被惡意冠上紅牌接待小姐「茱莉」的黑歷史評論，轉而稱讚「逆齡夫人」、「我錯了，她真的好美…」

건희를 변명해주는 이가 누구인가!!박유하 '제국의 위안부'를 냈던 친일민족반역자와 개념은 다르지만 일본을 사랑하는 친일주의자로 봐도 무방한 인물~거기에 한국인에게 듣보잡 일인 교수까지~굥과 건희는 확실히 일본 왜구들이 지켜야 하는 인간들이 맞나보다!!왜일까!!https://t.co/uyIgbYTnFh — ★아나키스트☆ (@yumkh1) July 28, 2022

1972年出生於京畿道楊平郡的金建希，求學時期選擇攻讀藝術領域，丈夫尹錫悅當選總統後，她憑著端莊氣質、仙女級身材獲得「最美第一夫人」的頭銜，期間卻因論文抄襲、學歷造假、整形等傳聞躍升各大媒體版面。

除此之外，前跆拳道聯盟會長安海旭去年(2021)接受採訪時驚爆，1997年5月到江南某知名夜店時，一名化名「茱莉」的小姐做陪伴，她就是現在的總統夫人。對此，南韓世宗大學日語系教授朴裕河也轉發這組憶當年的照片，為金建希莫須有的「茱莉醜聞」抱屈，他表示「當年30歲的年輕藝術家金建希熱愛她的藝術工作，那位說自己在夜店與茱莉有一面之緣的人，都只是單方面的針對性仇恨；誠如我所說的，將金建希與茱莉畫上等號的人只是揭示了內心仇女症的論點。停止吧，你都不會羞愧嗎?」