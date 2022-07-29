金門縣金沙鎮東店村黃姓民眾因土地糾紛敗訴，必須拆除地上物透天厝。他捨不得敲掉重蓋，從台灣找來搬家高手，以新台幣300萬代價完成「搬」家任務，也解決土地權狀問題。

黃姓屋主接受記者訪問表示，因土地權狀問題與親戚發生糾紛遭對方提告，法院判決敗訴後，得把蓋在土地上的2層樓高、40多坪的透天厝拆除。黃男心疼花費上千萬、屋齡只有6年多的房子毀於一旦，透過網路從台灣找來樓房遷移公司處理這個棘手問題。

依樓房遷移公司規劃，整棟房屋主體須往斜後方挪移30公尺，但透天厝重量超過千噸，又位於土質鬆軟農地，要如何才能安全且90度轉向移出，給業者帶來不小挑戰。

業者陳慶霖說，工人先在房屋地基下方，將砂土徒手清出，墊上枕木和充當滾輪的鋼管，再用千斤頂從旁邊慢慢推移，透天厝就這樣一點一點地往斜後方平行移動。他說，房子的四個面都要做抗壓板，待水泥硬度達到70%左右，才能開始安裝千斤頂。

總計這棟透天厝共動用大約25支的100公噸千斤頂，前後耗時1個月的時間才在近日完成。雖然房子在移動中，但屋內水電設備並不受影響，施工期間，屋主夫婦仍住在房子裡。

黃先生說，這棟透天厝共移了30公尺，每1公尺耗資10萬元，上千萬的房子，花了300萬解決權狀問題，相當值得。這項名副其實的「搬」家任務，也因而引起當地民眾熱議。

東店村附近居民表示，記憶中未曾見過這麼大的民宅移動「搬」家；倒是金門烈嶼鄉為保存「佛祖廟」手繪連環壁畫，2017年11月將廟移往他處並捐給金門縣政府，當時順利啟動「百人移廟」。全程雖僅移動象徵性的3公尺，但卻是金門首宗移廟工程。（編輯：孫承武）1110729