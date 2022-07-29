投保中心表示，已提起撤銷如興（4414）6月29日召開股東會決議之訴，並持續評估後續法律措施，以明市場法紀。

投保中心表示，如興（4414）早在今年2月24日將偉豪投資的法人代表人從張水江改派為翁紹華，張水江是當時董事長，依據法令規定董事長一職當然解職，但如興卻未向經濟部辦理變更登記，甚至在6月29日仍由張水江主持股東會，投保中心痛批張水江已非董事的代表人卻仍繼續行使董事職權，而經改派為董事之人卻廢弛其董事職務，更離譜的是，雙方均默不作聲，也未依法揭露相關資訊，期間竟長達5個月之久，直至7月15日方召集緊急董事會選任翁紹華為董事長。

投保中心表示，此等嚴重侵害公司治理之荒謬行徑，投保中心將持續蒐集資料，審慎評估依法採取相關法律措施，善盡投保法所賦予之職責，以維護市場秩序及股東權益。

針對此，投保中心已在7月27日董事會討論後決議先依公司法第189條之規定，在股東常會召集之日起30日內提起撤銷股東會決議之訴，並已於同日具狀向商業法院提起訴訟，以明法紀，俾維護證券市場秩序。