火舞，最早的起源眾說紛紜。其中一種說法是，紐西蘭毛利人在慶典表演的舞蹈。早期毛利人在進行狩獵時，會以繩子尾端綁石塊攻擊獵物，後來他們將火的元素加入慶典的表演裡。而在台灣，火舞發展或與童軍火舞有關，他們運用所有能點火的道具，如刀劍、火棍、火球......等，結合舞蹈形式，呈現一場藝術表演。
台灣街頭近年來出現不少火舞表演團隊或個人，經常出現在各地的小廣場進行表演。其中來自匈牙利的Evelyn表示，因為原生家庭所從事的就是特技表演，所以自己從小就接觸包括空中特技、體操等訓練；後來成了台灣媳婦，選擇留在這裡演出。
另外兩個火舞街頭藝人祥子和德龍，則是在學生時代就參加過火舞社團或童軍團，和眾人一起為了表演而努力練習的精神，深深打動他們的內心。六年間不斷的訓練，即便訓練途中燒破好幾件演出服，頭髮、肌膚受的傷也不在少數，但火舞已經成為他們生活的一部分。
觀眾的笑容和掌聲是他們持續下去的動力，即使每次演出都是用浴火重生的風險換來，但他們是點亮黑暗的表演者，下次經過，或許可以停下腳步，給予他們掌聲。
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