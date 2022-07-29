火舞表演者德龍就學期間利用週末從事火舞表演，不但成功考取街頭藝人證照，也讓更多人了解到火舞的美麗。即便訓練途中燒破好幾件演出服，頭髮、肌膚受的傷也不在少數，但火舞已經成為他生活的一部分。（實習攝影記者謝家瑀攝）

火舞表演結束後，經過打賞箱的小女孩將手中的鈔票投入，鼓勵辛苦的街頭藝人。對於火舞表演者來說，觀眾的笑容和掌聲也是他們持續下去的動力。（實習攝影記者謝家瑀攝）

火舞表演者祥子從國中時期參與童軍團就對火舞著迷不已。後來決定投入更多時間在訓練上，成為一名合格的街頭藝人。即便訓練途中燒破好幾件演出服，頭髮、肌膚受的傷也不在少數，但火舞已經成為他生活的一部分，希望可以讓更多人了解到火舞的美麗。圖為祥子運用數根火棍搭配音樂及舞蹈，吸引觀眾的目光。（實習攝影記者謝家瑀攝）

來自匈牙利的表演者Evelyn表示，從小學習空中特技、體操等訓練。後來成了台灣媳婦，在台灣各地演出。她最擅長的是將火圈當成呼拉圈全身轉動，吸引全場目光。（實習攝影記者謝家瑀攝）

火舞表演者德龍就學期間利用週末從事火舞表演，不但成功考取街頭藝人證照，也讓更多人了解到火舞的美麗。即便訓練途中燒破好幾件演出服，頭髮、肌膚受的傷也不在少數，但火舞已經成為他生活的一部分。圖為德龍現場吞火，觀眾驚呼連連。（實習攝影記者謝家瑀攝）

火舞表演者德龍就學期間利用週末從事火舞表演，不但成功考取街頭藝人證照，也讓更多人了解到火舞的美麗。即便訓練途中燒破好幾件演出服，頭髮、肌膚受的傷也不在少數，但火舞已經成為他生活的一部分。圖為德龍在頭上轉動多個火球，現場觀眾驚呼連連。（實習攝影記者謝家瑀攝）

火舞，最早的起源眾說紛紜。其中一種說法是，紐西蘭毛利人在慶典表演的舞蹈。早期毛利人在進行狩獵時，會以繩子尾端綁石塊攻擊獵物，後來他們將火的元素加入慶典的表演裡。而在台灣，火舞發展或與童軍火舞有關，他們運用所有能點火的道具，如刀劍、火棍、火球......等，結合舞蹈形式，呈現一場藝術表演。

台灣街頭近年來出現不少火舞表演團隊或個人，經常出現在各地的小廣場進行表演。其中來自匈牙利的Evelyn表示，因為原生家庭所從事的就是特技表演，所以自己從小就接觸包括空中特技、體操等訓練；後來成了台灣媳婦，選擇留在這裡演出。

另外兩個火舞街頭藝人祥子和德龍，則是在學生時代就參加過火舞社團或童軍團，和眾人一起為了表演而努力練習的精神，深深打動他們的內心。六年間不斷的訓練，即便訓練途中燒破好幾件演出服，頭髮、肌膚受的傷也不在少數，但火舞已經成為他們生活的一部分。

觀眾的笑容和掌聲是他們持續下去的動力，即使每次演出都是用浴火重生的風險換來，但他們是點亮黑暗的表演者，下次經過，或許可以停下腳步，給予他們掌聲。