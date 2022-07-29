陳清河為我國知名傳播學者，投入教育界逾40年，更具備豐沛的業界經驗，曾擔任台視董事長兼總經理等重要職務。(趙雙傑攝)

世新大學新任校長陳清河即將在8月1日正式上任，他在接受本報專訪時表示，我國高教深受少子化衝擊，世新大學之所以能夠突圍，註冊率破9成，在於發揮特色招生。而他就任後，將持續帶動學校多元發展，落實「數位傳播貫穿各學門、數據智能結合各專業」的治校理念，為傳播教育建立新典範。

陳清河為我國知名傳播學者，投入教育界逾40年，更具備豐沛的業界經驗，曾擔任台視董事長兼總經理、廣播電視事業發展基金執行長等職務、科技部台灣科普傳播事業發展計畫辦公室主持人。

2009年起，陳清河受邀前往世新大學任教，並陸續擔任新聞傳播學院院長、教務長、研發長、世新廣播電台台長以及傳播產業研究中心、科學傳播研究與發展中心、媒體識讀教學研究中心主任。除多次獲得行政績優、產學傑出等獎勵，對於傳播產業仍持續有卓越貢獻，並長期投入通訊傳播產業政策與趨勢的相關研究，對教育界及傳播界貢獻不遺餘力，深受各界肯定。

陳清河提到，高教競爭日趨激烈，未來世新大學仍將維繫「理論與實務並重」的優良傳統，並落實到新聞傳播學院外的各個學門，同時提升師資結構、建構札實教學環境，以強化學生畢業時的職場競爭力。

論及少子化，陳清河坦言，這項問題確實讓所有大專校院在招生上，都面臨嚴峻挑戰，但他不會抱怨外在環境的改變，將努力從校內設備、跨域課程逐一調整，做出差異化，強化世新大學以傳播教育出發的特色，來帶動招生。

陳清河說，隨著媒體朝向數位化發展，世新大學在教學設備上不斷翻新與強化，最具代表性的像是去年年底大規模啟用，並與好萊塢最新技術同步、全亞洲第一座占地470坪的LVS智能攝製基地，透過最新智能攝影技術提供課程與產業鏈結，強化學生理論與實務結合的能力，不斷讓學校品牌口碑持續加分。

至於世新大學、中原大學與實踐大學3所大學在107學年度申請學雜費調漲案，日前未通過，去年告贏教育部，教育部學雜費審議小組日前拍板，3校自111學年度起得漲學雜費。

陳清河回應，除了感謝教育部，也希望相關主管機關明白，漲學費不是罪惡之事。未來每生每學期將增加新台幣300到400元不等的學雜費，學校也會將費用使用到更細緻的地方，作為師生教學還有獎助學金津貼補助等使用。