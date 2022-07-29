民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文門風波，沒想到論文問題還沒解決，卻又爆出新竹棒球場未驗收就開打，還造成球員受傷；對於目前民進黨仍「全黨挺一人」，民眾黨立委蔡壁如直諷林智堅是砸錢出來的虛擬人設，她也質疑林誠實認錯很難嗎？還是出了學校門口、「禮義廉恥」牌子拿掉之後就不需要羞恥心了？

蔡壁如今在臉書表示，這兩天她一直在思考，明明就是小時候大人教我們做人要誠實，這麼簡單、明白的道理，為什麼遇上「政治」就有雙重的標準？在宣布參選桃園市長之前的林智堅，是年輕有幹勁的小英男孩，他的人設是「最會市政建設的五星市長」，成為市長參選人之後，爆出碩士論文被高度懷疑抄襲，台灣高等教育因此蒙灰；新竹棒球場未驗收就開打，二天之內造成四位球員受傷，中職停賽。前者是誠信問題；後者是能力問題。

蔡壁如直言，當一個政治人物的誠信和能力都被社會高度懷疑之際，那麼他先前的完美人設，就會崩壞。也讓人不得不懷疑，難道林智堅是砸錢虛擬出來的完美人設？陳時中是砸大錢虛擬出來的神壇偶像嗎？如果說陳時中是「有一種責任是我嘴巴說負責」；那麼，林智堅就是「有一種完成是我嘴巴說完成」，論文是這樣、棒球場也是這樣。

蔡壁如批，民進黨上上下下現在為了面子問題，絕對不能承認錯誤，以為凡事只要再扯上「中共的陰謀」，然後問A答B，就可以抗中保台，萬無一失？

蔡壁如說，當「小英男孩」身陷「論文門」事件，只看到小英總統第一時間跳出來護航，把「抄襲」說成是「選舉的抹黑」、當棒球場未驗收就開打，小英總統第一時間親自到場背書；當「論文門」、「球場門」風暴愈演愈烈，民進黨基層傳出「換堅」聲浪，小英總統連續2天開會討論，無論如何都要「全黨救一人」、都要「保堅」。

蔡壁如直問，誠實的認錯很難嗎？這是小時候大人就這樣教我們的道理啊！對政治人物而言，誠實做人，更是基本條件啊！還是說，自從學校大門口「禮義廉恥」的牌子被拿掉之後，就不需要有「羞恥心」了嗎？