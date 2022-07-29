台南市長黃偉哲在觀眾席發糖果給看球的在地國小棒球隊球員。（程炳璋攝）

台南市長黃偉哲（右）與中華棒協副理事長林華韋一起討論球場設施。（程炳璋攝）

U12世界盃少棒賽29日開打，中華隊傍晚6時30分首戰巴拿馬，球迷陸續湧入亞太國際棒球訓練中心少棒主場館，台南市長黃偉哲提前到場為中華小將加油，並擔任開球嘉賓，台南市交通局針對中華隊賽事加開公車班次，並延後末班車發車時間以利球迷散場。

台南市睽違3年再辦U12世界盃少棒賽，共有11隊參與賽事，中華隊29日傍晚首戰巴拿馬，內野不少觀眾進場為中華隊加油，多支在地少棒球隊整隊包車前來觀賞。

正值新竹棒球場遭詬病硬體設施不良，黃偉哲事前就先視察賽事主球場設施，慰問醫療單位，29日並與中華棒協副理事長林華韋在球場內交換意見，討論硬體設施。

黃偉哲繼2019年後，再度擔任中華隊賽事開球嘉賓，他脫去外套，將球投進本壘板，完成開球儀式。

黃偉哲表示，國際少棒賽是因為疫情關係延後，每個國家隊都蓄力已足，來到台灣都如狼似虎，實力堅強，首日看到美國隊以24：0力克捷克，令人吃驚，比賽結果是一回事，希望大家喜愛棒球的精神一直延續，今年最大願望是把冠軍盃留在台灣。

台南市警察局為防備這場國際賽事，10天的賽期共規畫206名警力，申請警犬及刑事局的防爆支援，全力投入反恐維安，提供賽事期間安全後盾。