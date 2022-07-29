連續2年因疫情停辦的漫畫博覽展，已經在台北世貿一館正式揭幕，沒有時間、不想人擠人的話，還有線上各電商的漫博展優惠，各家不僅推出獨家商品或優惠，就算買整套漫畫或大型周邊，也能直接宅配到府更方便，而今年最夯的莫過於「安妮亞」喜歡的《SPY×FAMILY 間諜家家酒》，還有隨著電影版上映的《咒術迴戰》而更受觀眾歡迎。

蝦皮購物「漫漫宅書節」木棉花推出進擊的巨人福袋組，優惠價1200元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物「漫漫宅書節」木棉花推出刀劍神域 2022線上漫博福袋，活動價1200元。（蝦皮購物提供）

今年蝦皮購物就攜手中華動漫出版同業協進會，同步在30日前舉辦線上動漫展「漫漫宅書節」，甫開跑3天就吸引超過23萬人次湧入活動頁，像限時瘋搶的《SPY×FAMILY間諜家家酒》安妮亞公仔、GOOD SMILE漫博會專屬福箱不到3秒就被搶購一空，而蝦皮購物於7月31日到8月4日限時5天加碼推出返場優惠，天天3個整點時間豪撒限量5折券，8月4日當天深夜時段更加碼開搶500元折扣券。

PChome 24h購物的Deagostini 初代、平常、金剛哥吉拉頭像面紙盒三款一組，原價7499元，特價6799元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物的萬代組裝模型 FRS 數碼寶貝 奧米加獸 X抗體 增幅版，原價1999元，8月特價1399元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物也因線上動漫展開跑，帶動了玩具類商品對比去年同期成長近40%，而平台也推出活動，集結多款人氣玩具、公仔、動漫周邊，更有獨家的人氣動畫《SPY×FAMILY 間諜家家酒》周邊商品，包含超可愛「間諜家家酒 全家福三入組」、日本正版授權「ENSKY間諜家家酒拼圖」等限量預購中。樂天市場的樂天書城也祭出多款暢銷漫畫8折起，搭配「樂讀夏日祭典」選購上半年百大暢銷新書即享5%回饋，全館滿699元再折50元，還有JINS 台灣官方旗艦店的《咒術迴戰》聯名眼鏡伏黑惠款，樂天市場也特別推出獨家折扣。

博客來獨家限量的《我所看見的未來完全版（竜樹諒預言漫畫集）》夢的日記本套組，現享優惠300元。（博客來提供）

博客來9月13日前推出史上最大規模「夏日漫博展」，囊括最新漫畫、輕小說、BL，總參展數突破5萬品，最低5折起優惠；《SPY×FAMILY 間諜家家酒》1-9集，846元。（博客來提供）

momo購物網的《沉月之鑰第二部 卷末：魂歸》，8月31日前享活動價213元，momo獨家送限量超商海報版。（momo購物網提供）

在書籍、漫畫方面，momo購物網也隨著實體漫博開展當日，線上漫博當日也業績年增85%，其中熱門動畫作品原著以及日漫排行人氣作品人氣爆棚，限量特裝版、YouTuber推薦也受到高度關注，8月31日推出漫畫、輕小說全館活動品5折起活動，指定商品滿額最低再享88折。而在博客來上2022年上半年漫畫類銷售前3名分別為《間諜家家酒》、《咒術迴戰》、《航海王》、《鬼滅之刃》，而《SPY×FAMILY 間諜家家酒》更稱霸漫畫類上半年暢銷榜，全站漫畫上半年業績成長上看20%，9月13日就推出史上最大規模「夏日漫博展」，囊括最新漫畫、輕小說、BL，總參展數突破5萬品，最低5折起優惠。