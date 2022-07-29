大S前夫汪小菲離婚過後，就不斷傳出和大陸女星張穎穎緋聞，兩人多次被拍到同進同出，甚至張穎穎還出現在汪小菲的家中，卻始終不對外承認戀情，如今汪小菲似乎想把戀情轉往公開化，於微信朋友圈PO出和張穎穎「正面十指緊扣」親密照，而張穎穎這邊照更抖音，則被網友酸她是一隻「金絲雀」。

近來汪小菲多次傳出和張穎穎密戀，近日他曾被拍到讓工作人員撐傘送女方上車，自己則淋雨去停車場繳費，舉止紳士體貼，就算汪母張蘭很不滿意張穎穎，並曾多次在直播暗諷「臭蟲」、「二手貨」等不堪入耳字眼，汪小菲依舊保護張穎穎到家，日前更在朋友圈貼情侶合照，似乎要給張穎穎一個名分。

汪小菲請工作人員撐傘送張穎穎上車，自己則淋雨去繳停車費。(圖/ba哥專用 微博)

而儘管汪、張兩人戀情傳得沸沸揚揚，二人戀情狀似已經確定，26日張穎穎更新抖音影片，在自己頻道曬出一週穿搭，並說：「可以不萬丈光芒，但不要停止自己發光」就有網友留言嘲諷「金絲雀的一周」，她則一派輕鬆回應「我的性格能當金絲雀？抬舉我了」，一邊還附上笑臉表情符號。

張穎穎回應網友性格當不了金絲雀。(圖/張穎穎 抖音)

汪小菲和張穎穎疑似相約出門玩留下情侶合影。(圖/康熙萬事屋 微博)

日前張穎穎再度更新抖音影片，和大家分享抗初老的重要性，換了兩套服裝展示她的纖細漫畫腰，被人注意到臉上臥蠶，評論「素顏這個臥蠶是真的還是假的」，她回應「小時候是眼袋，長大了就變臥蠶了。真的，小時候朋友都說是眼袋。」不過對於戀情真假始終被她跳過。