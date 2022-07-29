北市大同、萬華區3644戶停電 台電：搶修後全數復電 19:392022/07/29 中時 張芷瑜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市大同、萬華區3644戶停電 台電：搶修後全數復電（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台電29日下午5時許因線路事故，造成大同區延平北路二段、環河北路一段、迪化街一段、南京西路、開封街二段、萬華區西寧南路、開封街二段一帶共3644户停電。台電表示，已派人搶修，17：51 復電947戶，剩餘2697戶也在18：59全數復電。 七堵崇智街2月跳電5次 台電：汰換變壓器 台南2區停電1個半小時全數復電 台電：元兇尚未找到 抗中核潛艦太耗時 美議員：澳洲應「立刻」這麼做 #台電 #復電 #二段 #大同區 #萬華 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 成大學生論文寫到一半停電 台電：校方自身設備故障 23:152022/07/27 財經 穩供電 政府增資台電1,500億 史上最大手筆 04:102022/07/27 財經要聞 台南6天兩度芭比Ｑ！今又有4178戶停電 民怨快熱死 11:022022/07/27 生活 風電區塊開發商機大 CIP找中信當財務顧問 04:102022/07/28 財經要聞 《科技》電信三雄鳴槍 進入VoLTE免錢新世代 09:192022/07/28 財經 台達電出售中壢二廠 交易總金額7.8億元 21:382022/07/28 財經 台光電Q2獲利 創同期次高 04:102022/07/28 證券．權證 工程影響監視器釀治安隱憂 基市府緊急恢復 11:032022/07/27 生活 光電結合儲能系統 併聯規定盼鬆綁 04:102022/07/27 產業．科技 廣隆重押越南 新廠助營運 04:102022/07/29 證券．權證 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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