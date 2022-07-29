台電29日下午5時許因線路事故，造成大同區延平北路二段、環河北路一段、迪化街一段、南京西路、開封街二段、萬華區西寧南路、開封街二段一帶共3644户停電。台電表示，已派人搶修，17：51 復電947戶，剩餘2697戶也在18：59全數復電。