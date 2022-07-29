炎亞綸（左）和姚淳耀在劇中有場曖昧擦澡戲。（絡思本娛樂製作提供）

炎亞綸（左起）、田中千繪與姚淳耀劇中關係糾葛。（絡思本娛樂製作提供）

高慧君（左起）、柯淑勤、吳奕蓉出席《我願意》首映會。（絡思本娛樂製作提供）

柯淑勤在劇中不僅有大尺度床戲，還有火辣偵訊橋段。（海納百川提供，服裝：Blumarine）

講述邪教故事的影集《我願意》今( 29日)舉辦媒體首映會，主演姚淳耀、炎亞綸（吳庚霖）、柯淑勤、王渝屏、田中千繪等人皆出席記者會。

「教主」姚淳耀魅力無窮、男女通吃，一場替炎亞綸擦澡的戲，手一路滑向他的私處，令人臉紅心跳，事後炎還邊回味邊手淫。炎亞綸打趣說：「我幻想被擦澡大概會是60、70歲的事，沒想到提早經歷，以後我會挑有類似服務的養老院。」

炎亞綸表示因為美術組將場景、氛圍營造得太好，完全忘記在拍戲，因此能放心投入，他大讚姚淳耀很專業，畫面看起來像在撫摸私處，其實只是借位效果。擦澡後緊接著是手淫戲，炎害羞說當時有清場，更妙喻手淫過程是「從呼吸急促到七彩雲霞（高潮）」，很感謝導演著陪他演出這段，「導演和我都是男生，知道男生（手淫）的進程是怎樣。」

田中千繪在劇中飾演炎亞綸的經紀人，她坦言一開始很怕炎如戲中一樣是難搞藝人，還為此失眠，但合作後發現他很隨和。炎開玩笑：「妳再早個2年遇到我，就會是這樣難搞。」2年前怎麼了？他自嘲是易怒體質：「容易肝火旺盛，口乾舌燥想罵人。」

王渝屏和姚淳耀劇中也有激烈的窒息式性愛，做愛過程姚還會不時掐住她的脖子。王渝屏說2人不斷討論要如何進行，以至於正式開拍後像在拍武打戲。姚是怎樣的床伴？王羞答：「很溫柔的人。」這場性愛戲拍了1個星期，炎亞綸在旁打趣說：「都磨破皮了吧。」

影后柯淑勤飾演檢察官，繼與陳家逵大尺度床戲後，她在偵訊姚淳耀時竟想色誘他，特意把襯衫扣子扣到胸口下方，身穿緊身裙，坐在桌上把胸往前挺，非常火辣並大膽地說：「想把他綁起來SM。」但她也解釋因為4天內要拍完偵訊的戲，偵訊室的空間、流動感不是很漂亮，因此想要做出不同變化，笑說，「他是教主，我要不一樣啊！」

高慧君在戲中飾演教主的頭號信徒，但她表示姚淳耀過度進入角色，在合作時甚至無法認識到真正的對方，另外一場和柯淑勤的「視后飆戲」最令她印象深刻：「哭了兩天，眼睛都是腫的！」而另一位虔誠教徒鄒承恩在劇中一直要跛腳走路，他苦笑說：「腳受傷麻煩的卻是腰，身體都要斜著一邊，回家只好冰敷。」

他和飾演苦情媽媽的吳奕蓉有精彩對戲，他自認像是用把妹的方式拉她入教；而吳奕蓉被指示在演出時要對鄒承恩透露出傾慕之意，拍攝時高慧君還主動在旁唱情歌為兩人增添情意。

影集《我願意》由絡思本娛樂製作公司製作，描述姚淳耀詮釋的教主洞悉人性貪婪面與操弄人際關係，將心靈成長團體混雜新興宗教所形成的「組織」，如何利用人心的脆弱獲取個人利益，成為普渡人性的祭壇，並揭開操弄與被操弄者的心理狀態。7月29日起每周五晚上8點中華電MOD／HamiVideo 全台獨家首播。