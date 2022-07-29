國立中興大學內的中興湖今天驚傳1具女性浮屍，台中市警局三分局正義派出所獲報後請消防救護人員將女子打撈上岸，據警方了解，死者為50歲江姓女子，現場沒有留下遺書，僅1把雨傘、女性皮包遺留在湖畔1棵大樹下，警方已聯絡家屬，初步排除外力介入，至於女子墜湖原因仍待警方調查釐清。

正義派出所指出，29日中午接獲中興大學警衛報案，校內中興湖有女子溺水，員警獲報趕抵現場，女子當場無生命跡象，員警在湖畔旁致找得1只皮包，內有死者證件，為50歲江姓女子，警方聯繫家屬到場認屍，家屬相當哀傷，確認為江姓女子本人，疑罹患帕金森氏症，死因待查。

警方表示，中興湖現場沒有打鬥他殺跡象，警方已調閱監視器畫面，調查女子進校園跡象，並檢視湖岸邊包包及雨傘放置湖邊，確認為江女所有，初步排除外力介入，全案依規定整卷報請刑事相驗。

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