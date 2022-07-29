胡瓜和白家綺主持多的歌唱比賽節目《台灣那麼旺》即將收攤，接檔的民視新綜藝節目《最強綜藝秀》今天公布主持陣容，由胡瓜、吳怡霈及賴慧如聯手主持，將把難得一見、比賽冠軍的江湖好漢等表演者搬進攝影棚。

胡瓜表示，這幾天都在構思新節目內容，對搭檔2位女主持人讚譽有佳，主播出身的吳怡霈反應與口條都不錯，賴慧如能歌善舞，雙姝曾經合作過，默契不用培養。吳怡霈跟賴慧如更是覺得彼此「味道」一樣，都是大剌剌的女生，合作起來有熟悉感。

吳怡霈提到當年胡瓜在他台節目，自己就是長期代班主持人，從小就把胡瓜視為偶像，沒想到能有這個機會，在民視能跟他合作主持，覺得夢想成真；賴慧如聽到節目內容時更是不可置信，因為民視簡直把過年特別節目帶進這個新綜藝節目，賴慧如已跟胡瓜有代班主持人經驗，坦言有被「調教過」，學了很多舞台上的功夫，有點緊張又期待，她自己也會上陣挑戰高難度表演。《最強綜藝秀》在8月27日起每周六晚上8點播出。