中信金控（2891）子公司台灣人壽董事長黃思國驚傳將申請退休，且已在上周向中信金控董事長顏文隆口頭請辭，引發市場震撼。中信金高層證實，黃思國確實萌生退休之意，目前退休時程、董座接任人選金控都還在討論中。

今年73歲的黃思國是日本拓殖大學大學院碩士，在中信金集團內部人稱「老爺子」，早期在銀行，一路做到中信銀臺灣區個金事業總處總處長、中信銀財富管理事業處處長，為中信銀財管發展打下大片江山，在台灣資產管理界無人不知中信銀老爺子的名號。

之後歷任中信證券董事長、東京之星銀行（股）公司董事、台灣人壽保險（股）公司董事、中國信託保險經紀人（股）公司董事長、中信銀全球個人金融執行長、中國信託保險經紀人（股）公司董事，是中信金大股東辜家長年倚重的老臣。

黃思國在2017年3月14日接任台灣人壽董事長後，台壽不管是資產規模或獲利都大幅成長。不只資產規模從2017年3月底1.3兆元大增至2022年3月底的2.2兆元，2021年獲利也相當亮眼、股票未實現利益增加、不動產也增值，推升台壽每股EV來到41.4元歷史新高。

然而，今年在疫情衝擊下，台壽也被防疫險理賠黑洞拖累，因為防疫險保單理賠導致台壽必須對旗下子公司中信產增資40億元，市場揣測是否為黃思國掛冠求去的原因之一。中信金高層表示，應與此事無關，主要是「老爺子」年紀也大了、想退休，所以此次辭意相當堅定，但目前還在慰留中。

對於後繼人選市場揣測是否由回鍋的中信銀董事許妙靜接任，中信金高層指出，應該不會，但人選還在討論中，應該會優先從集團內部提名。