許多台灣人喜歡看中醫調理身體，但如果拿到這樣的藥帖究竟該如何是好？一名網友分享自己「鬼畫符」式的藥帖，上面雖然寫著密密麻麻的國字，卻讓人完全沒有辦法讀懂想其中的意思，原PO一連跑了好幾間中藥行，都沒有人能夠解答，崩潰的他只好上網求助。

原PO昨（28）日在臉書社團《爆廢公社公開版》發文表示，「這種中藥方，不夠老經驗的中藥行會看不懂怎麼拿」，原PO附上的2張照片中，泛黃的中藥帖方，用黑筆寫滿，字跡十分地潦草，除了原PO的名字還勉強能辨識外，其餘都讓人看了「霧煞煞」。原PO表示，自己已經問了5間中藥行，但仍然無解。

貼文曝光後引起網友熱烈討論，有人留言歪樓，「當符咒，燒了加水喝」、「化在水裡服用比較有效吧」、「傳說中的請鬼拿藥」、「不說還以為是神明降駕開釋文」、「拿去宮廟可能會看得懂」，其中也有人透露，「某些中藥房的秘方都會用一些符號或別名，只有自己家懂，不外傳」。

不過也有內行的網友提供解答，這帖中藥材依序是「柴胡，茯苓，蒼朮，只殼，吉梗，黃琴，杏仁，香附，蘇子，葛根，桑白皮，桂枝、神曲，薑，甘草」，文字右邊寫的是劑量。