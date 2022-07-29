深受台灣人喜愛的日本瀨戶內國際藝術祭2022年開催。(照片提供/Gino)

疫情改變了人類的生活和工作，全球旅遊型態也受到強烈影響，然而隨著歐美多國已經逐漸放寬旅遊限制，許多人早已等不及重返國際旅遊的懷抱。全球旅遊停擺近兩年，許多過去旅遊型態也跟著改變，該怎麼計畫自己疫後的第一趟國際旅行，旅行達人Gino 公開私房首選推薦國家，快來看看哪些是你心目中第一名的地方吧!

##旅行達人Gino私房國家選法大公開 創造自己的特色旅行就趁現在##

擁有獨特旅行見解，曾經以10萬元台幣完成環歐包含冰島、挪威、義大利等10個國家，至今旅行累積超過40個國家地區的旅行達人Gino表示，疫後重啟的國際旅行方式一定會有所改變，無論是在價格、航空飯店承載量能，或是當地觀光鍊的變化，怎麼選擇適合的旅遊國家，以下推薦幾個方向可以作為參考。

義大利威尼斯嘉年華，盛大的慶典在整個城市展開。(照片提供/Gino)

(1) 選擇較早開放的國家。越早開放的國家，旅行產業重整也會比較早開始，整體完整度也較高，能盡量減少因為疫情期間所產生的差異，例如歐美等地區，但也需要注意像是航班滿載等情況，機票車票類盡量提前規劃。

(2) 選擇自然系旅遊國家。自然環境本身較不受疫情影響，反而因為人類干擾的減少，讓生態環境變的更加豐富，適合愛好自然系旅遊的旅人們。

(3) 特色和主題旅遊選擇。疫情反而讓旅行產業創造更多元的選擇，例如高檔遊輪旅行或飛行體驗等，而國外藝術祭展覽也是推薦首選。

##國際開放旅遊首選國家推薦 歐系國家和日本受青睞##

重回國外旅行該從哪些國家先開始？旅行達人Gino也推薦了一些首選國家做為參考。

像是歐洲國家，尤其西歐北歐地區，因為對於疫情限制已經鬆綁許久，人民生活也恢復正常，各國間跨國旅遊容易和當地租車業發達等，不妨考慮選擇自駕的方式，能避開大眾工具人潮，又能享受自由的移動方式，推薦國家像是北歐的挪威、冰島，西歐的英國、法國等。而如果喜歡小眾旅遊避開人潮的話，像是中南半島的寮國、越南、柬埔寨等也適合放鬆身心寧。

柬埔寨吳哥窟歷史場景適合漫步細細品味。(照片提供/Gino)

另外深受台灣人喜愛的2022日本瀨戶內國際藝術祭剛好也在今年展開，活動期間有三個展期，國人有望可以趕在下半年度秋季展期前往參觀。

隨著星宇航空等各家航空公司開設更多航點，國人旅遊選擇將會更加多元。準備好自己疫情後的第一趟旅程，精彩的旅遊生活即將展開!