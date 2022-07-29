《紐約時報》（The New York Times）28日報導，近期在美國政府的內部簡報中，情報單位估計俄軍於烏克蘭已有超過7.5萬人傷亡，這場自2月底開打至今的激烈戰鬥，或已讓俄軍承受相當於蘇聯阿富汗9年戰爭的慘重損失。

《紐約時報》報導，美國「有線電視新聞網」（CNN）記者柯恩（Marshall Cohen）在推特上表示，民主黨籍聯邦眾議員絲拉金（Elissa Slotkin）透露，根據美國政府的內部評估，俄軍在烏克蘭的傷亡已超過7.5萬人，損失十分慘重。

23日才訪問烏克蘭並與該國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會晤的絲拉金還指出，俄軍對烏克蘭戰場的投入程度幾乎讓人無法置信，已有80%的地面部隊深陷戰爭泥沼，且「他們已經累了」。

據稱這份傷亡數字評估出現在一次政府內部簡報中，且其參與者包括美國國務院、五角大廈、參謀首長聯席會議和國家情報總監辦公室（ODNI）。

《紐約時報》表示，若拜登政府的評估結果準確，則俄軍的損失相當「驚人」，因為先前曾傳出其於烏克蘭部署15萬大軍，代表已有超過半數死傷。就算以俄羅斯陸軍和海軍步兵現役官兵總規模29.2萬人的80%來計算，23.36萬人中死傷7.5萬，整體損失也接近1/3，且俄軍又是進攻方，發動後續大規模攻勢的能力恐被嚴重限制。

值得一提的是，自1979年12月持續至1989年2月的蘇聯阿富汗戰爭，官方公布的傷亡數字為約1.4萬人陣亡、5.4萬人受傷，總計6.8萬人傷亡；而該戰爭的失敗，通常被認為是導致蘇聯解體的關鍵原因之一。