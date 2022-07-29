于美人、沈玉琳主持東森超視新節目《我就問 你正常嗎？》 今（29）日舉辦開播記者會，因適逢鬼門開第1天，目前就讀政大宗教研究所、研究很多民間信仰、道教及台灣中元普渡的歷史緣由的于美人，便提醒「今年是九星歸位、五黃正中」所以今年鬼月會很兇。

于美人建議大家盡量在晚上11點前回家，對於家中有小孩的家長，更強調：「回家不要馬上抱小孩，一定要洗過澡之後才能抱。」因擔心小孩元氣較弱會被煞到。她還補充今年還有水關、車關要謹慎注意，雖然這些平常就要小心，但有時候不是你的問題，因為這時候磁場共振，很多人會做出不理性的行為。建議大家不要湊熱鬧。若希望能幽冥兩利，大家就在各自的空間各自安好、戶不打擾。

一旁的沈玉琳聽完這番提點後，不僅謝謝于美人開示，還自嘲：「人家怕鬼月，但鬼月卻是我的月，不好意思我提早出來了。」逗得所有人哈哈大笑。《我就問 你正常嗎？》8月1日起每周一至周五晚間9點於東森超視播出。