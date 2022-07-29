日前歐陽娜娜與古力娜札默契選擇以MIU MIU春夏系列發文，前者以清新學院風、後者則以優雅公主風，皆受到不少粉絲好評，不過也有也有眼尖的網友發現，這兩套服裝皆撞衫韓女團IVE成員張員瑛，而在其逆天長腿襯托下，17歲的她氣勢也完全不輸兩位人氣女星。

歐陽娜娜整身造型皆出自MIU MIU，恰與張員瑛撞衫，演繹出不同時尚氛圍。（摘自歐陽娜娜微博）

歐陽娜娜近期時尚資源日漸強大，穿搭也經常可見大牌蹤跡，日前他於微博上發布以藍色針織衫、百摺短裙的穿搭照，清新校園感十足，因而受到不少粉絲好評，而手上的Miu Wander系列小手袋，則呼應上身的水藍色款式，以亮眼俏皮的藍綠色營造視覺上的清爽。而張員瑛也曾穿過同款服飾，她以內搭襯衫、外搭皮外套的手法，營造甜酷氛圍，並把百褶裙演繹成超低腰，「炫腹」式的拉長比例。

以粉色套裝搭配同色系Miu Wander手袋。（摘自古力娜札微博）

有最強神顏之稱的張員瑛經常受到時尚品牌邀請出席活動。（摘自張員瑛IG）

而有「新疆維納斯」之稱的古力娜札，則以2022春夏秀場上的粉色「制服」，帶貨Miu Wander手袋，空靈的外型搭配粉嫩的色彩，使整體穿搭如洋娃娃般夢幻，相較於娜札的夢幻感，張員瑛則選擇以白色手袋營造對比，展現屬於他年紀的可愛魅力，各有勝場。除了上述女星外，也有不少女星如潤娥、李惠利等人也曾被拍到以該包款現身於媒體前。

今年17歲的張員瑛，2018年參加選秀節目《PRODUCE 48》後以第一名之姿入選限定團「IZ*ONE」出道，去年11月則正式以「IVE」再次出道，由於她精緻的五官、修長的比例及身材，自出道起便頻頻登上熱搜，除擁有「最強神顏」的稱號外，個人廣告代言、主持工作等不斷，也是不少時尚品牌的喜愛，也是眾所周知的「MIU MIU女孩」，每每品牌推出新品隔幾日便能在其社群平台上看見蹤跡。