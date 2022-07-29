上周被中共「雙開」的，北京市政協原副主席、北京市衛健委原主任于魯明，涉嫌受賄罪被逮捕，該案正進一步辦理中。

中國最高人民檢察院周五（29日）公告，于魯明涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對于魯明作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

7月18日，中央紀委國家監委通報，于魯明長期違規收受禮品禮金，多次接受可能影響公正執行公務的宴請；通過民間借貸獲取大額回報；利用職務便利為他人在土地轉讓、項目審批、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。行為構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，經中央批准，決定給予其開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

今年4月，于魯明被通報涉嫌嚴重違紀違法遭查。公開資料顯示，于魯明生於1961年，曾任北京市衛生局副局長，市醫院管理局副局長、局長，市衛生和計劃生育委員會副主任（兼），市醫療保障局局長等。