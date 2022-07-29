因應美國升息，國泰人壽7月底悄悄推出重量級的新美元利變壽險保單「美添開鑫」，7月底及8月宣告利率都是3.2％，是8月躉繳、偏理財型美元利變壽險宣告利率的天花板，六年內部報酬率高於台灣人壽上半年百億神單「吉美勝」，與中國人壽主力保單「珍美好」拉齊。

因為金管會緊盯各壽險公司利變保單宣告利率平穩機制，8月壽險公司無一家調高宣告利率，但國壽卻出奇招，在此時推出新保單，宣告利率拉上3.2％，引起其他壽險公司關注。

國壽對此提出四大說明，一是金管會並不是禁止壽險公司拉高宣告利率，只是要各公司符合相關法規；二是美元利變保單的保費，以投資中長期美國信用債為主，今年以來美元債券利率彈升，現在進場投資，可提供保戶較佳的美元保單條件，但未來若利率有變化，如反轉向下，國壽表示亦會隨時停售保單，以控管風險。

三是新保單保費可投資到今年較高利率的債券，所以宣告利率有較大的提升空間，但舊保單因為之前收的保費已投資債券，宣告利率拉升空間有限，因此決定推出新保單；四是宣告3.2％，並非現售美元利變壽險最高宣告利率。

今年上半年台壽宣告3.18％的吉美勝大賣近新台幣160億元，是傳統壽險第一名保單，中壽亦新推出珍美好，同樣宣告3.18％，但因為沒有強力大推，上半年約銷售近新台幣50億元，新光人壽亦以新保單尚美好應戰，也是宣告3.18％，上半年也賣約新台幣157億元，是暢銷保單第二名。

市場分析國壽的美添開鑫，保單預定利率0.75％，比吉美勝、珍美好的1％要低，但宣告利率3.2％，則較高，若有高額保費折扣1％來算，第六年內部報酬率2.28％，與中壽拉平，高於台壽，第七年則三家拉平，都有2.52％。