小米為了深化「服務再升級、體驗更多點」，8月7日前就在信義香堤大道南段，開設「探索米星系 智慧生活+小米快閃店」限定展出，星系探險為概念打造快閃店，現場展示精品旗艦Xiaomi 12系列、輕薄旗艦Xiaomi 12 Lite等超過20款全新發佈的手機與熱門智慧家庭產品，打造「米星系啟航」、「萌寵星球」、「食物風暴」、「萬有吸力」、「登陸米星球」與「智慧生活牆」等六大星系展區，象徵小米領先打造智慧家庭生態系，引領消費者探索科技的美好。

小米以星系探險為概念打造快閃店，象徵小米領先打造智慧家庭生態系，引領消費者探索科技的美好。（小米提供）

體驗者可在「萌寵星球」以「Xiaomi智慧寵物餵食器」與萌寵互動。（小米提供）

現場更帶來一連串的闖關遊戲，從與萌寵互動的「Xiaomi智慧寵物餵食器」、製作太空餐的「Xiaomi智慧破壁調理機」到猶如黑洞般瞬間吸空煩惱的「Xiaomi超輕量無線吸塵器」等多項闖關任務，一站式上手小米智慧產品在生活場景的應用，完成闖關任務還可兌換限量小米太空噴霧瓶。8月7日前還帶每日精選一項熱門產品限量下殺最高5折，像Xiaomi 手環 7限量5折優惠、Xiaomi 筋膜按摩槍限量5折優惠、推出Xiaomi 空氣淨化器 4限量76折優惠等，消費者記得看好時機下手搶優惠。