考驗民眾觀感。經濟部長王美花今批核，台電、中油、台糖、台水4大國營公司的考成全為甲等，可領到2個月考核獎金，連同4月就敲定的績效獎金，等於即便台電去年出了513、517、核二烏龍停機三大包，2021年終獎金還是可與其他公司一樣，領好領滿4.4個月。

但經濟部國營會部強調，台電依規定雖可領到2個月考核獎金，但公司可考量員工個人表現發給獎金，例如與停電事件有關的主管及員工獎金，視情節輕重能酌予扣減，有可能完全沒有獎金。

國營事業年終獎金由「績效獎金」與「考核獎金」兩部分組成，前者2.4個月，後者2個月，合起來就是大家常羨慕的4.4個月。經濟部4月就已經核過4家公司的績效獎金2.4個月，只剩跟經營、管理表現有關的考成(考核獎金)尚在呈核。

但這之中，台電去年發生513、517兩次大停電，以及核二廠2號機烏龍停機三大過失，一度遭留校察看，外界也關注是否會被扣分。

結果行政院仍點頭經濟部報告，給予四大國營公司考成甲等，讓其能領到2個月考核獎金，合計油電糖水連年終領滿。

經濟部國營會表示，台電重大停電事件及其他事故，雖在相關指標加重扣分，但該公司全年配合政府推動「班班有冷氣、校校會發電」、趕辦風電相關設施，啟用全國最大地面型光電場等，在綜合各項考評下，分數剛好有達到甲等標準。

其他公司部分，去年虧損的中油及台水亦列為甲等，國營會解釋，兩公司虧損原因主要是為「凍漲油氣、穩定物價政策」及「抗旱分擔停灌補償費」所致，經專家學者組成的「經營績效獎金審議會」決議，上述原因無關公司實際績效，因此並未影響工作考成中財務指標評分。