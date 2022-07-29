中華少棒隊今晚在U12世界盃首戰巴拿馬，前5局雖都攻上得點圈，卻到5局下才打破鴨蛋，以1比3落後。所幸6局下絕地反攻，拿下3分，最後靠隊長陳恩的再見安打，反以4比3氣走巴拿馬，旗開得勝。

6局下，1比3落後的中華隊由首名打者高品瀚打出左外野二壘打，陳柏笙打出一壘後方界外飛球，被蓋亞背身美技接殺，追平分歐子喬打出二壘後方安打，1出局攻占一、三壘。

巴拿馬換三壘手巴爾加斯登板救援，卻發生投手犯規奉送中華隊1分，兩出局後代打陳瑞鑫擊出游擊滾地內野安打，歐子喬趁傳直接衝本壘追平比分。陳恩再擊出三壘三不管飛球，巴拿馬三壘手沒能把球接牢落地，讓中華隊拿下勝利。

中華隊此役先失分，2上1出局後遭遇亂流，巴拿馬蓋拉擊出強勁滾地球，歐子喬美技攔下卻傳球稍偏，讓蓋拉上壘，接著岡薩雷斯也擊出左外野安打。先發左投吳聖智面對兩人在壘危機，雖用曲球K掉巴斯克斯，兩出局後卻被戴加多打成一、二壘間安打，右外野手簡紹翔猶豫後長傳本壘發生暴傳。

中華隊先失分還讓對手進占二、三壘，接著華德拉馬補上右外野安打，中華隊失掉第2分，幸好接力傳球後在本壘前觸殺戴加多，結束該局。

進攻方面，中華隊前4局都有攻勢，1局下2棒莊博淵擊出左外野安打，並發動快腿盜上二壘；2局下歐子喬靠對手傳球失誤上壘，再藉巴拿馬先發投手卡馬雷納的投手犯規與暴投進占三壘，卻都留下殘壘。

3下莊博淵又攻上三壘大門，但趁暴投硬闖本壘，卻被捕位的卡馬雷納觸殺出局。4下4棒陳柏笙率先獲四壞上壘，中華隊後3棒都打成內野滾地球出局，讓卡馬雷斯先發4局無失分，全身而退。

5局上中華隊換上第3任投手葉宇翔，可惜巴拿馬開路先鋒艾斯庫德羅盜三壘時，捕手陳柏笙發生暴傳，讓巴拿馬兵不血刃拿下第3分。下半局中華隊終於得分，陳恩靠左外野手巴斯克斯接球失誤攻上二壘，再藉代打鐘士旻推進與吳聖智的左外野高飛犧牲打，將比分追成1比3。