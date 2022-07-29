民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文抄襲醜聞，日前出面的關鍵人余正煌更是狠打臉，對此林智堅今天(29日)語出驚人「好心被雷親」，輔選的桃園市長鄭文燦更幫腔嗆余「過河拆橋」，網友一查鄭文燦學歷，發現他的指導教授同樣是「陳明通」，直呼懂了。

林智堅上午至龍潭龍元宮參拜，談到論文事件，稱資料是自己提供給余正煌參考，如今事情演變至此，大家都不樂見，實在有種好心被雷親的感覺。鄭文燦也幫腔開嗆余正煌，認為余該感謝陳明通與林智堅，否則論文根本寫不出來，不該前面感謝，後面過河拆橋，這也是違反學術倫理。

有網友搜尋鄭文燦學歷，才發現鄭同樣是台大國發所碩士，且指導教授與林智堅相同，都是國安局長陳明通。(圖／PTT)

林鄭兩人一搭一唱，引發軒然大波，有網友去搜尋鄭文燦學歷才發現，鄭文燦不僅也是台大國發所碩士，論文在2011年出版，且指導教授跟林智堅一樣都是陳明通，口試委員還是同黨正在角逐新北市長大位的候選人林佳龍。大酸「阿燦現在是很緊張是不是？媒體寫幫腔，我看起來比較像放話給特定對象」。

鄉民也忍不住諷刺「明通出高徒」、「這就是所謂的抄你論文應該，不抄是你悲哀嗎」、「依照林智堅律師的邏輯，阿燦應該也要迴避，不能護航吧」、「口試委員林佳龍是哪招」。

不過也有人表示，林佳龍當官前是政治系教授，當口委是沒有問題，至於鄭文燦本身就台大畢業，跟林智堅考好幾次才上中華大學不一樣，應該是真材實料。