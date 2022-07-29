隨著漫博展開幕，i-Ride飛行劇院也推出「進擊的心動約會特別企劃」，特別在七夕情人節周末，讓《進擊的巨人》超人氣角色艾連、里維化身飛行領航員，帶領粉絲進入動漫世界，8月6日當天還會邀請知名Youtube頻道「叩舍COSIR」超人氣成員Tsun越尊、千爺chihiro化身有國民老公美譽的里維兵長和艾連，於當天與粉絲展開令人欣羨的浪漫際遇。

Coser Tsun越尊、千爺chihiro化身艾連與里維帶領粉絲前往前線挑戰尖叫任務。（i-Ride飛行劇院提供）

現場更有令人震攝的超大型巨人之門、自己DIY對話框的動漫迷之路，以及巨人窺視打卡牆等全台最新最好拍的2D動漫屋場景，並在一個不經意的空間意外穿越次元，搭乘全球獨家專利六軸一飛行設備，宛如配戴上立體機動裝置，一秒成為故事中角色一同加入戰鬥飛行； 夏日動漫飛行祭 — 進擊的心動特典套票，定價1999元，包括三部大片體驗、超人氣調查兵團連帽毯、飛行紀念照及Coser全程領航互動，並可獲得壓克力角色立牌。