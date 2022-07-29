吳青峰在臺北市立美術館舉辦MV首映活動。（粘耿豪攝）

吳青峰29日於臺北市立美術館廣場舉辦創作新歌〈戀人絮語〉MV首映活動，並宣布將在9月推出個人新專輯《馬拉美的星期二》，賣關子說，新歌有邀來許多外國人合作。周杰倫（周董）近期推出新專輯，成績亮眼，吳青峰笑說：「當然有聽過，誰沒聽過。」更幽默向周董喊話，「希望他可以給我們這些邊緣人小歌手一條生路」。

他將在8月6、7、13、14日在高雄衛武營及8月21日於台北花博館開唱，至於有看到香港男團「MIRROR」在演唱會發生嚴重意外？他表示，一開始看到新聞不太敢點進去看，但有看到截圖，暖心呼籲演出的安全是最重要，「不光是台上的表演者，還有前來看的觀眾，也希望這點可以更被大家重視，每個工作人員都要一起承擔風險。」

他憶起過去演出《向左走向右走》舞台劇，親眼看著貝斯手謝馨儀瞬間跌落舞台，「她沒發現前面沒有路了，就背著貝斯掉下去，但跌下去整個人還是站得好好的」，謝馨儀當下直呼：「我怎麼掉下來，好痛喔。」幸好事後身體無大礙，他也曾在戶外音樂祭開唱，故意一直轉圈、感到暈眩，甚至抓不到麥克風架就跌倒踉蹌，他自虧：「我是純粹發蠢，皮肉傷跌倒這些是很常發生。」

吳青峰近年來歷經許多風波，在2019年收到前經紀人林暐哲的存證信函，雙方對簿公堂，林暐哲卻在5月無預警發表放棄「蘇打綠」商標聲明，被問及此事，吳青峰首度回應，現在還沒有要用「蘇打綠」演出的計畫，近期也尚未有團體的表演，他所屬的環球唱片則表示，「拋棄並不等於擁有，這流程比大家想像中的漫長，以法律層面來講是還沒有拿回來」。