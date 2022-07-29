好市多商品份量大又實惠，吸引許多顧客光顧，不過有女網友表示，最近逛好市多時，看到兩位大嬸擅自拆開白櫻桃的盒子，還將櫻桃拿在手上不斷搓揉，嚇得她出聲制止，然而對方只是將櫻桃放回盒中，接著道歉閃人，根本沒有打算買走那盒櫻桃，讓她無奈直呼，「突然覺得白櫻桃好髒，嗚嗚」。

一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，上周四（21日）逛好市多水果區時，看到兩位大嬸一邊聊天，一邊打開白櫻桃的盒子，接著把櫻桃拿在手上不斷搓揉，似乎在測試櫻桃的軟硬度，最後再將櫻桃放回盒子裡，不斷重複這些動作。

她感嘆，現在還是疫情期間，這種在傳統市場摸水果的壞習慣真的很糟糕，原本想說「如果她們買走那盒就算了」，然而觀察了一陣子，兩位大嬸仍沒有停手的打算，讓她相當傻言，隨即出聲制止，「手不要這樣摸水果，這是大家要買的食物欸！」

此話一出，兩位大嬸才驚覺做錯事，立刻把手中的櫻桃放回盒中，頻頻道歉後離開，根本沒有打算買走那盒被她們搓揉過的櫻桃，讓她相當無奈，「突然覺得白櫻桃好髒，嗚嗚」，文末她也提醒，「賣場水果一定要徹底清洗過再吃」。

貼文一出，網友們一面倒痛批，「真的很多這種人，尤其是水蜜桃、奇異果，封箱封得好好的，有的人就會全部摸一遍，然後換來換去」、「髒死了！沒壞的櫻桃也被摸壞了，真的很缺德」、「不管是否疫情期間，若要維持那樣的陋習，請去傳統市場，什麼東西都抓抓捏捏的，有夠髒，而且把好的都挑走了，留下整盒瑕疵品給哪個倒楣鬼啊」、「台灣的消費者，很多真的讓人很無言」。

也有網友認為，「客人水準不一，賣場應該多加強宣導」、「問題是該管理的沒在管」、「覺得水果區要派人看守，避免這種行為才好」。