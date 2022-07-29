中信投信求才若渴，挖角富蘭克林華美投信前總經理楊定國出任中信投信投資長。楊定國2022年4月才剛卸下富蘭克林華美投信總經理一職、轉任美盛投顧總經理，如今不到三個月又決定回到他最擅長專精的投資領域，7月底已到中信投信報到。

投信圈2022年高層人事持續異動頻仍，今年以來富蘭克林華美投信董事長與總經理、街口投信董事長與總經理、德銀遠東投信總經理、瑞銀投信總經理、兆豐投信總經理都有所異動。

交通大學資訊管理所碩士畢業的楊定國，投研出身，在金融投資圈研究資歷逾20年，早期是寶來投信新金融商品部主管、投資長，在元大投信併購寶來投信後，也曾出任元大投信投資長，之後轉換跑道，2018年時出任anue鉅亨網總經理，2021年1月轉至富蘭克林華美投信，幫華美重啟ETF募集業務。

中信投信2013年納入中信金旗下以來資產管理總規模就快速成長，截至2021年12月底止已達4,008億元，也因為近年快速發展的中國信託投信現已成為中信金控旗下獲利小金雞，隨著業務的發展需要，近年中信投信不斷延攬各界人才，此次總經理張浴澤從富蘭克林華美投信延攬來過去的老戰友楊定國，倆人再度成為同袍再度一起攜手打江山。

中信投信目前有多項核心資產管理業務，包括共同基金、ETF、全權委託、私募等，自2018年10月發行ETF以來就發展超速，截至去年底已是全台第五大ETF發行商、第三大債券ETF發行商。在境外基金總代理部份，目前為全球資產管第17大的法盛基金總代理，並引進法盛旗下四大品牌產品線（法盛、盧米斯賽勒斯、漢瑞斯、Thematics）