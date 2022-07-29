大同大禮部落登山路線可見山脈沿著太平洋展開 (照片提供/Gino)

近年生活美學理念當道，無論是生活中的儀式感或餐桌上的設計，無不著重整體美學感受，而自然和山林更是美學的靈感發想來源。不能出國的時間裡讓更多人走進接觸了山林，如何創造一趟擁有戶外美學的旅行，從活動方式到地點選擇都能調配出不同的色調。跟著戶外旅行達人Gino，一起走進山林感受大自然的美學力量吧!

**戶外美學從森林系旅行開始 型態選擇與質感打造法則**

戶外美學如何掌握？如何尋找理想的環境？擁有超過40個國家地區旅行經驗，同時也是戶外旅行達人Gino表示，森林擁有最原始的美感能量，戶外旅行著重大自然的融合及元素掌握，例如光影時程和溫度濕度變化等，當狀態都符合時便能營造與拍攝出具有戶外美學的環境。

開車露營的方式不用太多體能，花費更顯輕鬆愜意。 (照片提供/Gino)

旅行方式的選擇也是重要環節，如果想要搭配森林系質感露營物件，推薦可以利用開車露營的方式，台灣有許多不困難但又充滿森林感的林道，此方式不僅可以完善的搭配戶外用品，不用太多體能的花費更能顯的輕鬆愜意。在戶外用品選擇上建議相同色系或大地色為主，整理美學配色質感瞬間提升。

另外光影搭配也不能馬虎，森林裡最適合拍攝早晨斜陽透過植物空隙照射出的光暈感，日出前和日落後的Magic hour更不能錯過！

**達人私房推薦戶外旅行點 不用離開台灣也能有夢幻美照**

在台灣有哪些地方也能拍出夢幻感？戶外旅行達人Gino也推薦了一些地方做為參考。

宜蘭地區是北部人容易抵達同時擁有山海的地點，位於宜蘭境內的太平山國家森林遊樂區，抵達方式平易近人卻擁有高山壯闊的景色，每年雪季期間更擁有彷彿北歐森林的感受。為於花蓮縣的大同大禮部落登山路線，可看見山脈沿著太平洋展開，山海交錯的壯闊程度令人難忘。

而位於嘉義阿里山的眠月線，舊時為火車行駛路線，行走其間除了能感受歷史情懷外，高聳的樹林更創造出完美的森林包覆景象。

找尋自己喜歡的路線，搭配光影和物件的營造，一起用大地原素打造戶外美學設計吧!