前新竹市長林智堅台大碩士論文遭學長余正煌律師指控抄襲，林今批，自己對余是「好心被雷親」。與林同為民進黨籍的桃園市長鄭文燦也酸，余「前面感謝、後面拆橋」。余委任律師張祐齊回應，這都是林陣營的政治語言，反問哪來的橋？

張祐齊表示，林智堅提供數據給余正煌，余在論文使用中也標明出處，並在謝詞中感謝提供資料，這跟過河拆橋有什麼關係？「就算你提供資料，也是不是說著作權就是你的吧」。

余正煌另一委託律師曾威凱也說，難道因為林智堅有提供資料，就可允許後面的抄襲？

對於林智堅拒不出席台大學術倫理審定委員會（學倫會），卻寫了6000字的「澄清聲明」，還進總統官邸與蔡英文總統商討論文爭議。張祐齊說，學位是台大認定的，林若覺得有要澄清之處，就一起到台大學倫會攻防，其他事都沒意義。

曾威凱則說，從林智堅處理的方式就可知道，是誰把政治放在學術之上？難道林認為在論文抄襲這件事判定上，總統會比台大還要公正客觀？