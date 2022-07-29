對於民進黨新北市長參選人林佳龍昨（28）日晚間上電視政論節目闡述政見，民進黨新北市議員參選人彭莉惠表示，她與林佳龍一樣，都是出身基層，在市場中長大，面對逆境有接受挑戰、逆轉勝的勇氣！

彭莉惠在臉書分析，林佳龍最主要的論點是「雙北雙箭頭、雙北齊規劃」，並以新北市扮演首都治理圈關鍵樞紐的角色，來跟台北市的市長參選人陳時中一起合作！以「阿龍」+「阿中」模式，打一場會贏的選戰！

彭莉惠指出，不管是從新北市境內的陽明山或是觀音山，第一眼映入眼簾的就是淡水八里灣區，這個區域再加上台北港的發展，會成為新北市產業發展的重大關鍵！

彭莉惠也說，「阿龍」市長要讓新北市民跟桃園、台南、高雄一樣，成為市府補助65歲以上長輩裝假牙的一等公民。更要檢驗沒有被檢驗過的侯市長，並期待他 抄政策可以，但不要相應不理！

彭莉惠強調，「阿龍」市長的「1+37」模式就是「母鷄強，小雞壯」，一起從社區地方檢視侯市府所欠缺的地方來提出改善，例如針對中央補助停車場興建執行進度落後，交通局卻荒謬的將網頁下架，以 「問題看不到就是沒有問題」的方式也來個相應不理！而新北市的改變，就是讓有交通背景的林佳龍市長，從交通做起，「新北大翻新」！