性感網美黃琳擁有甜美臉蛋及不科學的火辣身材，就讀世新時被PTT封為「世新女神」，加上五官神似女星楊穎，還被稱為「兇版Angelababy」。從不吝嗇秀出身材優勢的她，昨(28日)分享穿著緊身衣褲的超辣美照，其中臀部形狀超殺，屁股蛋被布料包覆成「蜜桃狀」，豐腴渾圓的線條超有看頭，讓觀眾一飽眼福。

黃琳在IG曬出去攝影棚的照片，換穿數件小可愛和貼腿褲，無論哪件服飾上身都能完美展露胸偉雙峰和傲人翹臀，尤其一套是粉紅色漸層，可見她反坐在一張透明椅子上，瘦小身體向前靠攏，擺好重心後回眸注視鏡頭，胸前長輩突起，蠻腰如漫畫般纖細，下盤臀部渾圓巨大，襯托出她超不科學的曲線。

對此，網友在留言區狂刷愛心，還紛紛稱讚她：「謝謝妳造福人群」、「妳這樣子很正哦！」、「好美好有吸引力」、「地球上最美的女孩」、「前凸後翹，老天對妳真的太好」、「妳絕對是我見過世界上最美的女孩」、「戀愛了美呆了」、「你好漂亮，可不可以當我的女朋友」、「神正我必須保護自己不被妳誘惑走！」

先前，黃琳也曾激曬穿著綁帶式的比基尼照片，雄偉雙峰儘管被布料撈起，仍勾勒出堅挺渾圓弧度，辣眼球在鏡頭前展示，下面小可愛則用線條綁起，和上身的泳衣連結在一起，彷彿整件比基尼布料像是綁在身上的繩子，很難不讓人聯想到「人體肉粽」。