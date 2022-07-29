民進黨桃園市長參選人林智堅面臨「論文門」及「球場門」風暴，總統蔡英文28日下午邀集林智堅、桃園市長鄭文燦、民進黨秘書長林錫耀、立法院黨團總召柯建銘等人到官邸會商。前民進黨立委郭正亮表示，「換堅」這件事，連1450都曾直接寫出來，後來刪文 ，因此當然有過這樣的現象。不過，目前看來林智堅有人力保。

郭正亮29日在中天新聞《洪淑芬辣晚報》節目中表示，「換堅」這件事，連1450都直接寫出來，就說黨內有一些人覺得論文、新竹棒球場連續發生，確實有一些問題，然後通通刪文 ，因此當然有過這樣的現象。民進黨台北市議員王世堅也說，論文是品格問題、球場是能力問題。一個人沒有品格、沒有能力，還可以當選，還有天理嗎？若連動北北基桃竹竹中，加起來共7個縣市。

郭正亮接著表示，新竹市長選戰最新民調，沈慧虹立刻掉到第三，她本來民調第一，才一個禮拜，因為球場事件，掉到第三；林耕仁、高虹安才剛宣布參選，兩人都領先沈慧虹4趴左右，這就是「球場效應」。

郭正亮指出，媒體把林智堅保護得很好，新竹市不太有新聞。當他的品格跟能力開始被質疑時，他7年市長任內所鋪陳的光鮮形象就被挑戰，過去執政7年的點點滴滴，現在就有一堆人就會開始挖，至於衝擊會有多大？才一個禮拜，沈慧虹的民調已掉到第三。

郭正亮更意有所指地指出，現在是「英媽」、「柯爸」保「媽寶」，還在惜命命，而民進黨立委鄭運鵬如今也不想對此講話。

根據《聯合報》今(28日)公布的最新民調，如果明天投票，國民黨新竹市長參選人林耕仁支持度為26％、民眾黨新竹市長參選人高虹安25％、沈慧虹則為21％，3人的民調皆在誤差範圍內。