台達電董事長海英俊在法說會中表示，第三季將迎接傳統旺季、第四季也不錯，執行長鄭平則指出缺料緩解、供料穩定，下半年毛利率可望優於上半年。至於眾所注目的電動車何時損益兩平，海英俊則表示台達電不急，不過下半年或許有機會挑戰單月損益兩平。

海英俊表示第三季可望迎接傳統旺季，第四季營收看起來應該不錯，不過今年黑天鵝多，又有美國第二季GDP萎縮、中國持續清零等不確定因素下，第四季的「旺」度，目前看不太準。

台達電從去年第三季至今年第一季都飽受缺料、材料成本上揚的影響，連續三個季度的毛利率與營益率表現都相對較弱，對此鄭平表示，目前零組件供應已經漸趨穩定，價格同樣不再飆漲，加上台達電向客戶反應先前零組件大幅漲價，也陸續得到回應，下半年毛利率將可望比上半年有所上升。

在下半年主要成長動能方面，海英俊表示伺服器電源、電動車、風扇、通訊電源、樓宇自動化等都是台達電下半年營收成長動能。