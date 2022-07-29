工業電腦龍頭研華（2395）29日舉公布第二季暨上半年財報，第二季稅後淨利24.58億元，年增37％，毛利率38.6％，EPS 3.17元，創歷史單季次高，累計上半年每股賺6.49元，改寫同期新高紀錄。

研華第二季儘管受封控因素影響，但合併營收仍以168.20億元續創新高，年增18％，季增4％，單季營業毛利64.99億元，毛利率38.6％，稅後淨利24.58億元，每股稅後盈餘3.17元，創歷史次高。

累計上半年合併營收329.44億元，年增2成，上半年營業毛利為126.57億元，毛利率38.4％，稅後淨利50.3億元，EPS達6.49元，營收、獲利雙創歷史新高紀錄。

在事業群方面，上半年整體而言皆較去年成長，各事業群表現方面，以應用電腦事業群（ACG）及服務物聯網事業群（SIoT）表現最佳，年對年分別成長62％及47％。嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）及物聯雲事業群（CIoT）也有不錯表現，較去年同期成長逾兩成。

在區域表現方面，研華上半年各市場營收表現普遍較去年同期成長，其中以北美、歐洲及新興市場最為強勁，年對年分別成長37％、25％及40％；中國市場已完全復工，累計營收較去年微幅成長。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，隨物流及料況緩步紓解、集團產能步建完成，研華上半年營收及獲利雙創新高。第二季接單/出貨比值(B/B Ratio) 為1.24，顯示供應鏈趨於平衡，致使缺料、交期過長與成本漲價等疑慮消除，整體接單狀況逐步回歸常態。

展望下半年景氣，儘管通膨與景氣放緩等不確定因素猶在，受惠於全球能源轉型與淨零趨勢，帶動終端工廠自動化、智慧節能環保、智慧城市等剛性需求強勁成長。

陳清熙表示，面對未來的機會與挑戰，研華內外並進、深化布局，內部落實採購流程與庫存調控優化，區域經營則強化北美、南韓、日本等在地客戶服務能量。下半年隨缺料、封控等干擾因素降低，先前累積的訂單達交機會高，整體營運樂觀看待。