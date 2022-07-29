行政院長蘇貞昌28日酸新北市要趕快進步，例如全國200億元的停車場經費有5分之1給新北，光板橋就有7座停車場，但有3座核定了3年進度仍是零，被新北市府發言人反嗆太少回新北、不知地方的蛻變。交通部公路總局今說明，3座停車場原規劃核定後1年開工、3年內完工，但目前均在設計階段，與核定時期程相較已有落後。

公路總局指出，「前瞻基礎建設-改善停車問題計畫」總經費200億元，共核定124座停車場，其中新北市核定有23座合計中央補助款約39.91億元，約佔計畫總經費200億元的5分之1，為全國補助案件數及金額最高的縣市。

新北市23座停車場中，在板橋區核定7座停車場，有3座已完工（音樂公園地下停車場、忠孝國中地下停車場、新埔國小地下停車場）、1座施工中（五權公園地下停車場）、3座辦理設計中（溪北公園地下停車場、忠孝公園地下停車場、信義國小地下停車場）。

其中溪北公園地下停車場及忠孝公園地下停車場於2019年6月17日核定補助、信義國小地下停車場於2019年9月9日核定補助，3座停車場原規劃皆於核定後1年開工、3年內完工，但目前均在設計階段，與核定時原規劃期程相較已有落後。

公路總局強調，對於進度落後的停車場均有定期召開檢討會議，並請市政府依原規劃期程積極趕辦。

公路總局統計，目前新北市核定停車場23座（完工8座）補助經費執行率為56％、桃園市核定停車場16座（完工6座）補助經費執行率為73％、高雄市核定停車場8座（完工7座）補助經費執行率為94％。公總表示，期望各縣市政府於獲得中央核定補助後，能積極推動前瞻停車場工程，讓基礎建設進度持續邁進。