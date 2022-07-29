你自認是「老司機」嗎?你有辦法應付路上滿是髮夾彎的地形嗎?連接中國大陸到巴基斯坦的知名景點「喀喇崑崙公路」（Karakoram Highway）被譽為世界最危險的公路之一，高海拔的氣候加上路途落石危險，截自目前已通報至少1,000起死亡意外。

專為旅人打造探索世界各地景點的旅遊書平台「TravelAwaits」曾報導，世界最危險的14條公路，其中也包含了位於亞洲的「喀喇崑崙公路」（Karakoram Highway）。根據印媒《Timesnownews》28日特別報導，全長近1,300公里的喀喇崑崙公路，自巴基斯坦旁遮普省（Punjab）一路貫穿吉爾吉特-巴提斯坦省，至新疆連接大陸314國道，又有人簡稱為「NH35號公路」或「KKH」。

NH35號公路穿越喀喇崑崙山脈海拔4714公尺地段，也是世界最高的道路之一，險惡的地理、氣候條件造就如詩如畫景色，甚至被列為「世界第8大奇蹟」，吸引大批遊客慕名而來，一窺壯麗風采。

險惡的地理、氣候條件造就如詩如畫景色。(示意圖／shutterstock)

險惡的地理、氣候條件造就如詩如畫景色。(示意圖／shutterstock)

然而，就連技術高超的駕駛老鳥也畏懼這段公路，不輕言挑戰。沿途狹窄、蜿蜒，加上降雪頻繁導致路面濕滑，伴隨山崩、落石，車輛行進受阻，交通事故經常發生。報導指出，自1978年開通以來，超過1,000人命喪NH35號公路。

專業人士呼籲欲前來旅遊的人，盡量選在春、秋季，以免寒冬嚴峻降雪使當局不得不關閉景點。