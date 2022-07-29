針對當前部分地方仍然存在對其他地區核酸檢測結果不認可、要求重複檢測等問題。大陸國家衛健委網站29日晚發布《關於進一步推動新冠病毒核酸檢測結果全國互認的通知》，積極推進核酸檢測結果全國互通互認，切實便利民眾安全有序出行，保障復工達產發揮重要作用。

有關事項通知如下：

一、高度重視核酸檢測結果大陸全國互認的重要性。各地區各有關部門要充分認識進一步科學精準做好疫情防控工作的重要性和緊迫性，堅持以人民為中心的發展思想，站在疫情防控「全國一盤棋」的高度，將核酸檢測結果大陸全國互認作為高效統籌疫情防控和經濟社會發展、切實維護正常生產生活秩序的「關鍵小事」抓緊抓實，切實便利人員安全有序出行。

二、不同管道展示的核酸檢測結果具有同等效力。群眾通過大陸國務院用戶端、國家政務服務平台、各省分健康碼、核酸檢測機構網站或APP查詢到的核酸檢測結果及群眾持有的紙質核酸檢測結果，凡在當地防控政策有效時間內的（以出具報告時間為準），具有同等效力，各地在查驗時都應當予以認可，嚴禁以本地健康碼未能查詢、未在本地開展核酸檢測等為由拒絕通行，拒絕群眾進入公共場所、乘坐公共交通工具，不得要求群眾重複進行核酸檢測。